В Калмыкии столкнулись два грузовика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека доставлены в больницы в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Калмыкии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по республике Андрей Басхаев.

Авария произошла в пятницу рано утром на 218 километре автодороги Р-22.

"Столкнулись два грузовика — ДАФ и КамАЗ. В результате произошло возгорание грузовых автомобилей", — сказал собеседник. В медицинские учреждения республики были доставлены четыре человека.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.