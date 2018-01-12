В Екатеринбурге проверяют информацию о видеокамере в туалете администрации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Полицейские не нашли видеокамеру в женском туалете правительственного здания в Екатеринбурге, но проверка информации о том, что за посетительницами уборной подсматривали, продолжается, сообщил в пятницу РИА Новости представитель городского УМВД.

По данным местных СМИ, накануне в женском туалете здания на улице Мамина-Сибиряка, 111 посетительницы обнаружили видеокамеру и мужчину. Охранники здания передали гражданина прибывшим полицейским.

"Вчера поступило сообщение о том, что там мужчина подглядывает за женщинами в туалете. Его доставили в отдел полиции. По словам мужчины, он зашел с улицы в туалет по естественной надобности и перепутал помещения. Никакой техники при нем и в туалете не обнаружено. Оснований для задержания не было. Ведется проверка", — сказал представитель УМВД.

В здании по указанному выше адресу находятся, в частности, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, региональное министерство строительства, представительство МИД в Екатеринбурге.

Ранее в свердловском городе Красноуфимск под статью "незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия" попал местный депутат и директор МУП "Энергосервис". Он установил видеорегистратор в женском туалете данного предприятия. По факту возбудили дело. В итоге, депутат признал вину и раскаялся. Дело было прекращено.