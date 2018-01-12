Главе района Иркутской области переквалифицировали обвинение

ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Главе Тайшетского района Иркутской области Александру Величко, арестованному в феврале 2017 года по делу о крупном мошенничестве, статья обвинения переквалифицирована в ходе следствия на самоуправство, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Ранее прокурорская проверка в сфере ЖКХ города Тайшета выявила незаконное оформление в собственность частной компании четырех муниципальных артезианских скважин, на создание которых бюджет потратил 3,2 миллиона рублей, за их эксплуатацию ООО "ВАВ" ежегодно получало от эксплуатирующей организации — ОАО "Байкалэнерго" — платеж в размере 15 миллионов рублей. На основании материалов проверки было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Глава Тайшетского района Александра Величко, который ранее работал в сфере ЖКХ, задержали в рамках расследования данного уголовного дела 9 февраля в рабочем кабинете. По решению суда сначала он находился под стражей, затем — под домашним арестом.

"Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ "самоуправство". В связи с изменением объема предъявленного обвинения мера пресечения изменена", — сказал собеседник агентства. В настоящее время обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.

При этом в сообщении на сайте администрации Тайшетского района говорится, что глава района Величко 12 января приступил к своим обязанностям.

Санкции статьи "самоуправство" предусматривают штраф до 80 тысяч рублей или в сумме, равной доходу за полгода, обязательные работы до 480 часов, арест до полугода или исправительные работы сроком до двух лет.