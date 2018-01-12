Юристы "Мемориала" обжалуют арест главы чеченского отделения организации

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Юристы правозащитного центра "Мемориал" в пятницу обжалуют решение суда об аресте главы чеченского отделения организации Оюба Титиева, сообщил РИА Новости член правления "Мемориала" Олег Орлов.

"Сегодня подается апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию на это решение об избрании меры пресечения", — сказал Орлов РИА Новости.

По данным МВД по Чечне, Титиев был направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли 180 граммов марихуаны. В четверг, как сообщил Орлов, Шалинский городской суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.