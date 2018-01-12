Житель Ленобласти до смерти избил мужчину в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Житель Ленинградской области до смерти избил мужчину в инфекционном отделении Гатчинской больницы, сообщает в пятницу пресс-служба управления СК по Ленинградской области.

"В декабре 2017 года 38-летний подозреваемый в ходе ссоры, находясь в инфекционном отделении ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", избил находящегося там же мужчину, нанеся ему не менее трех ударов кулаками по голове", — говорится в сообщении. Пострадавший скончался в реанимационном отделении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), максимальная санкция – 8 лет лишения свободы.