В Челябинской области задержали подозреваемого в сбыте 30 кг наркотиков

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в сбыте около 30 кг наркотиков в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области, а также инспекторами ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области задержали подозреваемого в сбыте синтетического наркотического средства весом около 30 килограммов", — сказала Волк.

По ее словам, полицейские остановили автомобиль под управлением 35-летнего мужчины на 25-м километре автодороги Вахрушево – Долгодеревенское. В тайнике, находящемся в салоне машины, было обнаружено синтетическое наркотическое средство массой более 25 килограммов. Установлено, что наркотики мужчина хранил с целью сбыта.

В пригороде Челябинска сотрудники полиции нашли несколько "закладок", в которые фигурант поместил около 4 кг аналогичного наркотического средства, добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере и покушении на совершение преступления.