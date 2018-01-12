МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Верховный суд России отказался пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций о принятии обеспечительных мер в виде ареста греческого танкера Delta Pioneer, который повредил причал и нефтеналивное оборудование в порту Приморск (Ленинградская область), следует из опубликованного определения суда.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу собственника судна греческой компании Pontoporos Special Maritime Enterprise, просившей передать дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. "Доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке", — говорится в определении.

Инцидент произошел 20 ноября 2016 года, когда при швартовных операциях танкер Delta Pioneer совершил навал на причал №1 порта Приморск. В результате был поврежден сам причал, а также расположенные на нем сооружения и оборудование — технологические трубопроводы, противопожарный водопровод, высоковольтные сети, наружное освещение, сети электроснабжения, — принадлежащие на праве собственности компании "Транснефть — Порт Приморск".

Петербургский арбитраж в ноябре 2016 года по заявлению дочерней структуры "Транснефти" принял предварительные обеспечительные меры, наложив арест на танкер. При этом суд отказался запретить капитану морского порта Приморск выдавать разрешение на выход судна из порта. Позже "Транснефть — Порт Приморск" и владелец порта ООО "Приморский торговый порт" (ПТП, входит в группу НМТП) подали иски к Pontoporos Special Maritime Enterprise и оператору танкера Delta Tankers Ltd, которые суд первой инстанции удовлетворил, взыскав в пользу структуры "Транснефти" около 2,3 миллиарда рублей, в пользу порта — более 713 миллионов рублей.

Обращаясь в суды с жалобами на принятие обеспечительных мер, собственник греческого танкера заявил о предоставлении встречного обеспечения в виде двух гарантий Ассоциации взаимного страхования судовладельцев West of England (Люксембург) в размере исковых требований каждому из соистцов. Однако суды первой и апелляционной инстанций, а также окружной кассационный суд не признали гарантии приемлемым встречным обеспечением, так как в условиях введенных Европейским союзом в отношении "Транснефти" и ее "дочки" санкций гарантии "не несут обеспечительную функцию и не удовлетворяют условиям встречного обеспечения иска". Как указал апелляционный суд, достаточным и приемлемым встречным обеспечением "могло бы быть внесение на депозит суда денежных средств в размере заявленных требований".

Расследованием Ространснадзора, результаты которого учел суд, было установлено семь причин, приведших к аварии. В их числе — превышение скорости движения танкера при швартовке к причалу, самопроизвольная, несанкционированная отдача буксирного каната, поданного с обеспечивающего буксира на танкер, ошибки, допущенные капитаном судна и лоцманом при оценке ситуации с танкером с момента самопроизвольной отдачи кормового буксира, несогласованность в действиях капитана танкера и лоцмана, неправильная расстановка буксиров. "Транснефть" в июне 2017 года сообщила, что планирует восстановить работу на причале в Приморске в конце 2018 года, после завершения необходимых работ по реконструкции.