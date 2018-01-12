Представители Узбекистана выехали на место гибели граждан под Рязанью

ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники посольства Узбекистана в Москве выехали в Рязанскую область, где в результате отравления угарным газом погибли четыре гражданина республики, сообщили в пятницу в МИД Узбекистана.

Утром 11 января в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района были обнаружены тела четырех граждан Узбекистана. По данным СК РФ, все они работали на местной ферме и были трудоустроены официально. По предварительной информации, смерть мужчин 1981, 1969 и двоих — 1966 годов рождения наступила от отравления угарным газом. Еще один пострадавший, 1990 года рождения, госпитализирован.

"Для оказания практической помощи и решения вопросов на месте в Рязанскую область срочно выехали сотрудники посольства Узбекистана в России", — говорится в сообщении на сайте МИД Узбекистана.

Также на сайте ведомства опубликованы паспортные данные погибших и пострадавшего.

По информации МИД, пострадавший находится в реанимационном отделении Ряжской районной больницы в тяжелом состоянии.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что по факту гибели граждан Узбекистана возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следователи изучают вопросы исправности установленного в доме газового оборудования и правильности его эксплуатации, также будет дана юридическая оценка действиям сотрудников газовой службы.