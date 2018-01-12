В Удмуртии рассмотрят дело педофила, насиловавшего детей родственников

УФА, 12 янв – РИА Новости. Суд в Удмуртии рассмотрит уголовное дело против местного жителя, который в течение пяти лет ездил к родственникам, чтобы насиловать их маленьких детей и снимать происходящее на видео, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным ведомства, фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера против малолетних детей стал 24-летний житель удмуртского города Воткинск. Жертвами насильника стали три девочки в возрасте 4, 5 и 9 лет.

"Обвиняемый мужчина в период с лета 2012 года до июля 2017 года ездил в гости к дальним родственникам, проживающим в городах Чайковский и Ижевск, а также одном из населенных пунктов Воткинского района. Мужчина оставался там ночевать и в это время совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей хозяев. Злоумышленник снимал все происходящее на видео и впоследствии демонстрировал эти изображения другим потерпевшим", — сообщает следствие.

Отмечается, что правоохранителям стало известно об инцидентах после того, как одна из потерпевших девочек пожаловалась на насилие родителям. Подозреваемый был в тот же день задержан, на время следствия он заключен под стражу.

"В рамках расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, чтобы установить всех потерпевших и изобличить злоумышленника. Допросы детей проводились с участием психолога. Судебно-медицинская экспертиза выявила у обвиняемого психическое заболевание в виде педофилии. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в региональном управлении СК РФ.