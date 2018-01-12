В Москве двух мужчин насильно отвезли в промзону, где избили и ограбили

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Четверо в масках-балаклавах с автоматами насильно усадили гендиректора компании и ещё одного мужчину в машину, отвезли их в промзону на северо-востоке Москвы, избили и отобрали 2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошёл в четверг около 22.30 мск. Бандиты подъехали к дому на улице Молодцова на автомобиле Honda Accord, начали угрожать мужчинам "предметами, похожими на автоматы", затем посадили их в машину и уехали.

"В 23.20 по адресу: Москва, Ясный проезд, в районе промзоны неизвестные причинили им телесные повреждения, открыто похитили у них 2 миллиона рублей, после чего скрылись", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ведётся розыск преступников.