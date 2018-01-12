В Иркутске арестовали педофила, похитившего школьницу

ИРКУТСК, 12 янв — РИА Новости. Жителя Иркутска, который насильно увез в своем автомобиле девятилетнего ребенка, заключили под стражу. Об этом сообщил областной СУ СК.

Он также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По данным следствия, во вторник вечером пьяный 39-летний иркутянин насильно усадил девочку к себе в автомобиль. Местный житель увидел происходящее из окна своей квартиры и позвонил в полицию.

Чтобы поймать злоумышленника, в Иркутске создали заградительные посты и сформировали поисковые группы. Автомобиль вскоре нашли, а находящегося за рулем мужчину задержали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.