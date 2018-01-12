Жителей Архангельска ждет суд за кражу памятников с кладбища

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Архангельска, укравших с кладбища 19 надгробных памятников работникам авиации, которые были сданы как металлолом, сообщает в пятницу СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, в декабре 2016 года и январе 2017 года обвиняемые, один из которых на тот момент являлся несовершеннолетним, несколько раз приезжали на городское кладбище на острове Кего в Архангельске, с тем чтобы похитить памятники с могил работников авиации, изготовленные из лопастей воздушных винтов самолетов и вертолетов.

"При помощи… лома, кувалды, топора и гаечного ключа они демонтировали памятники с 19 мест захоронений, сбили с них памятные таблички, а три памятника сломали. Затем в хозяйственной постройке при помощи электрического инструмента распилили памятники на части и сдали их в пункт приема лома отходов черных и цветных металлов", — отмечает СУ СК.

Уголовное дело в отношении пятерых жителей Архангельска в возрасте от 18 до 54 лет расследовалось по статьям "кража" и "надругательство над телами умерших и местами их захоронений, то есть осквернение мест захоронения, уничтожение и повреждение надмогильных сооружений, совершенные группой лиц по предварительному сговору", а также "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". Как уточняет следственное управление, тому обвиняемому, которому на момент осквернения могил было 17 лет, дополнительно предъявлено обвинение по четырем квартирным кражам.

"В ходе допроса обвиняемые свою вину признали, раскаялись в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу", — информирует СУ СК по региону.