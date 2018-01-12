В Чувашии школьный автобус с учениками столкнулся с "КамАЗом"

УФА, 12 янв – РИА Новости. Перевозивший учеников школьный автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в пятницу в 7.30 по местному времени (6.30 мск) на 55 километре автодороги "Цивильск-Ульяновск" в Канашском районе Чувашии.

"Автобус Караклинской общеобразовательной школы, который забрал ребят из деревни Воронцовка, чтобы довезти до учебы, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с неустановленным грузовиком. Со слов очевидцев, это была автомашины "КамАЗ". Водитель практически сразу уехал с места ДТП, до приезда сотрудников полиции. Дети и сопровождающий педагог были доставлены в медучреждение, никаких телесных повреждений у них не обнаружено", — сообщает ведомство.

Сотрудники дорожной инспекции выясняют детали происшествия. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя школьного автобуса, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество.