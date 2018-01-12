В УМВД назвали возможную причину ДТП с пятью жертвами под Тамбовом

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Причиной аварии под Тамбовом, где пять человек погибли после столкновения ВАЗ-2108 с грузовиком, стала потеря водителем легковушки управления транспортным средством при обгоне в условиях снегопада, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Алексей Жданов.

По данным полиции, в 00.15 пятницы на 81-м километре автодороги Тамбов — Пенза произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2108 и грузовика "Газель". В результате столкновения водитель и четыре пассажира ВАЗ-2108 погибли. Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что три человека, находившихся в "Газели", пострадали, но УМВД опровергает эту информацию.

"Водитель "восьмерки" и четыре его пассажира погибли. А водитель "Газели" и два его пассажира не пострадали. Легковушка въехала в зад грузовику. Сначала была информация, что водитель "Газели пострадал, но потом разобрались, что это просто был шок", — сказал собеседник агентства.

Жданов отметил, что ночью в тех местах, где произошло ДТП, шел снегопад.

"По предварительной версии, водитель ВАЗ-2108 пытался обогнать другое автотранспортное средство, но в условиях плохой погоды не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой "Газелью", — подчеркнул он.