В Югре проверят платную ледяную горку, которой заинтересовался ОНФ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе проверит информацию Общероссийского народного фронта (ОНФ) о ледяной горке для детей в поселке Федоровский, за катание на которой приходится платить, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее на сайте регионального штаба ОНФ появилась информация о жалобах жителей поселка, которые считают несправедливым наличие в центре населенного пункта ледяной горки, за катание на которой приходится платить до 300 рублей в час. В окружном штабе ОНФ также заявили, ссылаясь на предпринимателя, построившего объект, что прейскурант был согласован с администрацией поселения.

"По данному факту будет организована проверка прокуратурой Сургутского района", — сказали РИА Новости в окружной прокуратуре.

По словам активистов движения, бизнесмен не получал из бюджета на свой проект ни рубля, организовал досуг за свой счет, а местные власти, как подчеркнули в ОНФ, объяснили отсутствие бесплатной горки в поселке нехваткой снега.