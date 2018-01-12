Источник сообщил о задержании в Татарстане предполагаемого убийцы лыжницы

КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. Полицейские Нижнекамска задержали предполагаемого убийцу 29-летней Гульшат Котенковой, убитой во время лыжной прогулки на базе отдыха во вторник, им оказался неоднократно судимый за изнасилования местный житель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в ночь на 10 января в поселке Красный Ключ Нижнекамского района республики на территории учебно-тренировочной базы "Алнаш" было обнаружено тело 29-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде 11 ножевых ранений в области головы и шеи.

По предварительным данным, накануне женщина с супругом и ребёнком приехала на базу покататься на лыжах. Примерно в 14 часов она вышла на лыжню. Не дождавшись супругу и не найдя ее самостоятельно, муж обратился в правоохранительные органы. Около 2 часов ночи тело женщины было обнаружено волонтерами в лесном массиве на территории базы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Власти города объявили вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию и поимку преступника.

"Нижнекамские полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого за изнасилования жителя Нижнекамска 1980 года рождения. В настоящее время он даёт признательные показания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, последний срок за изнасилование подозреваемый получил в 2009 году, освободился только летом 2017 года.