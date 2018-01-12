В омском роддоме роженица выпала из окна второго этажа

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Следователи в Омске начали проверку обстоятельств инцидента, когда из окна второго этажа городского родильного дома №2 выпала 20-летняя роженица; она получила незначительную травму, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

"Около 16.00 (13.00 мск) 11 января 2018 года из окна второго этажа родильного дома №2 в Омске выпала 20-летняя роженица. Следственными органами СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

По информации местных СМИ, женщина выпала из окна еще будучи беременной, а серьезных травм ей и ребенку удалось избежать благодаря сугробу снега под окном.