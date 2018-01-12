Избили на вызове: почему врачи скорой все чаще сами становятся пациентами

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Скромная домохозяйка с ребенком или агрессивно настроенный рецидивист-убийца, неделю назад вышедший на свободу, — выезжая на очередной вызов, врачи бригады скорой помощи не знают, кто их там ждет. Люди в белых халатах регулярно подвергаются нападениям особо буйных пациентов, а также их родственников и друзей.

Опасная работа

Сотрясение мозга, переломы, ножевые и огнестрельные ранения — некоторые стычки заканчиваются тем, что врачи скорой сами попадают на больничную койку. О том, почему "больные" не стесняются пускать в ход кулаки, и мерах, которые могли бы обезопасить медиков на выезде, — в материале РИА Новости.

На этой неделе правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел в отношении хулиганов, напавших на медиков. Первый инцидент произошел в Саратове. "Днем девятого января бригада скорой помощи приехала на вызов в дом по улице Чернышевского, — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов. — Согласно заявлению фельдшера, пьяный пациент напугал его, размахивая ножом и угрожая убийством". Буйным клиентом оказался трижды судимый 41-летний местный житель. Сейчас на дебошира, который уже дал признательные показания, завели уголовное дело по статье "Угроза убийством". Ему грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия он останется под подпиской о невыезде.

Другой случай — во Владивостоке. "Десятого января в поликлинике №4 мужчина напал на медсестру и нанес ей удары отверткой по разным частям тела, — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю. — По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 119 УК РФ часть 1"Угроза убийством". По версии следствия, причиной нападения стала ревность. Назначены судебные экспертизы и допросы свидетелей". Потерпевшей повезло — ранения оказались не слишком тяжелыми, и после непродолжительной госпитализации ее отпустили домой.

"С вызова можно не вернуться"

"Бывает так, что на адресе думаешь не о том, как помочь пострадавшим, а о том, как бы спасти свою жизнь, — признался РИА новости врач реанимационной бригады Дмитрий. — Иногда мы прибываем на вызов о поножовщине раньше полиции. Казалось бы, нужно скорее спасать жизнь человеку, но его пьяные или обкуренные дружки в это время стоят рядом с ножами в руках, и ты не знаешь, что они сделают через минуту".

Как показывает судебная статистика, поножовщиной дело не ограничивается. В том же Владивостоке весной 2017-го пьяный ранил свою сожительницу, а по приехавшим на вызов медикам открыл огонь из карабина "Сайга". В том инциденте, к счастью, никто не пострадал, но это скорее исключение, чем правило.

Осенью 2015-го в Симферополе машину медиков прямо на подстанции скорой помощи №2 из ружья расстрелял местный житель. Погибли санитарка Татьяна Коткова и фельдшер Ирина Суханик. Еще два работника получили тяжелые ранения, но были спасены коллегами. Предполагаемый убийца — 55-летний Бекир Небиев. Его мотивы до конца так и не удалось установить, так как он покончил с собой. По одной из версий, Небиев ранее перенес микроинсульт и несколько раз в день вызывал скорую помощь просто для того, чтобы ему измерили давление. Несмотря на заверения медиков, что все в норме, пациент заподозрил их в обмане и нежелании оказывать помощь.

"После этого несколько девушек — сотрудниц скорой хотели уволиться. Их родители опасались за жизнь своих дочерей. Бывало, совсем молоденькая фельдшер в слезах приезжает с вызова, на котором произошел какой-нибудь конфликт, а потом говорит, что больше не хочет так работать. Но это со временем проходит, ведь человек ко всему привыкает, — продолжает Дмитрий. — А вообще, никто от такого не застрахован. Отправляясь на вызов, порой не знаешь, вернешься ли с него, и если вернешься, останешься ли целым и невредимым".

Два года за два сотрясения

Зимой 2015-го в Екатеринбурге компания молодых людей жестоко избила бригаду медиков, прибывших на вызов о самоубийстве. К моменту их приезда молодой парень был уже мертв, поэтому врачи лишь констатировали смерть пациента. Однако собравшиеся в квартире друзья погибшего потребовали его оживить, пустив в ход кулаки. Два медика получили сотрясение мозга, а также другие множественные травмы различной степени тяжести. Полицейским удалось задержать лишь одного из нападавших, которого суд впоследствии приговорил к двум годам колонии-поселения. При этом в декабре 2017-го в Башкирии подсудимому дали четыре с лишним года колонии общего режима за то, что он один раз ударил полицейского по лицу.

Практически все работники здравоохранения и юристы, опрошенные РИА Новости, сходятся во мнении, что за нападения на врачей пора наказывать так же, как за нападения на полицейских.

"Давно пора приравнять медицинских работников к представителям власти, ведь ужесточение наказания будет притормаживать людей, и, возможно, нападений станет меньше, — рассказывает РИА Новости адвокат Екатерина Козакевич. — Если наши законодатели утвердят такой законопроект, то наказание будет от пяти лет и выше, вплоть до пожизненного срока. Но почему-то до сих пор этот вопрос никак не решен, и сложно представить, сколько еще таких случаев должно произойти, чтобы в уголовный кодекс внесли необходимые изменения. Предназначение медработников — спасать и помогать, но сами они никак не защищены. Конечно, это неправильно".

Однако, по мнению медицинского адвоката Ирина Гриценко, кроме ужесточения законодательства, необходимо также обратить внимание на профилактическую работу. "Было бы хорошо, если бы до инцидентов на вызовах вообще дело не доходило. Мне кажется, для этого стоит разработать какой-нибудь регламент контроля звонков, поступающих на телефоны подстанций, — говорит она. — Чтобы после выезда бригады, оператор мог уточнить данные о пациенте: кто он, в каком состоянии, кто находится с ним в квартире и так далее. То есть получить дополнительную информацию о человеке, который вызвал скорую помощь. Как вариант, можно завести какую-нибудь базу особо буйных клиентов".

Так или иначе, эти вопросы пока не выходят за пределы дискуссии и об их переходе в практическую плоскость говорить рано. А врачи, спеша на место драки или перестрелки, стараются не думать о том, что этот вызов может стать для них последним.