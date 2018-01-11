Суд арестовал главу чеченского "Мемориала" на два месяца

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шалинский городской суд Чечни арестовал главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, в машине которого полицейские нашли 180 граммов марихуаны.

"Два месяца содержания под стражей в следственном изоляторе", — сказал Член правления организации Олег Орлов.

Ранее он рассказал, что в среду вечером главу чеченского отделения "Мемориала" официально предъявили обвинение по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Обыск

Кроме того, в доме Титиева провели обыск. Некоторые СМИ писали, что полицейские якобы выгнали его родственников и закрыли дом, забрав ключи с собой. Однако министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал эти сообщения "полной чушью и вымыслом".

Эту информацию также опровергла член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

"Я встретилась с начальником Курчалойского ОВД Рустамом Агуевым, обсудили появившуюся в СМИ информацию о выдворении родственников Титиева из дома. Он рассказал, что 9 января полиция произвела обыск в доме правозащитника, сотрудники поговорили с хозяевами дома и ушли. На второй день, 10 января, по решению суда вновь выехали осмотреть вещи задержанного, но дом был закрыт и полицейские покинули территорию домовладения", — отметила Саратова. По ее словам, эту же информацию ей подтвердил по телефону и брат Оюба Титиева — Якуб.

Обвинения в адрес России

При этом в США и Евросоюзе в действиях чеченских властей усмотрели нарушение прав человека. Госдепартамент распространил заявление, в котором призвал "немедленно освободить" главу местного подразделения правозащитного центра "Мемориал", выразив обеспокоенность нарушением прав человека в республике.

В Брюсселе, в свою очередь, заявили, что арест Титиева "продолжает вызывающую беспокойство тенденцию арестов, а также нападений, запугивания и дискредитации независимых журналистов и правозащитников, работающих в этом регионе".

Как отмечается в заявлении, дело Титиева "вызывает особую обеспокоенность, в связи с тем, что его предшественница, Наталья Эстемирова, была убита в 2009 году и "никто до сих пор не был привлечен к ответственности за это преступление".

Реакция СПЧ

В совете при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека такие заявления назвали безосновательными.

"Хочу заверить, что в Чечне нет факта нарушения прав человека. Заявления, которые делает Госдепартамент США, не имеют под собой никаких оснований… Мы видим, как рядовое преступление пытаются вынести на политическую плоскость", — заявил Алиев в эфире телеканала "Грозный".

По его мнению, это является "грубым вмешательством в дела Российской Федерации и Чеченской республики, как субъекта страны". Заявление Госдепа Алиев назвал "своего рода провокацией в преддверии выборов президента".

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов, в свою очередь, рассказал что ситуация с главой чеченского "Мемориала" находится под контролем и президентского Совета, и СПЧ при главе Чеченской республики.

Он также выразил надежду, что МВД направит своих сотрудников в Чечню, чтобы установить процессуальный контроль над расследованием дела.