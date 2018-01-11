Новосибирские федеральные трассы из-за метели закрыли для автобусов

НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Федеральные трассы Р-256 "Чуйский тракт" и Р-255 "Сибирь" в границах Новосибирской области вечером в четверг закрыли для движения междугородних пассажирских автобусов из-за сильной метели, сообщает Федеральное управление автодорог "Сибирь" Росавтодора (ФКУ "Сибуправтодор").
Также с 22.00 (18.00 мск) 11 января до 05.00 (01.00 мск) 12 января по тем же причинам закрыты для движения междугородного пассажирского транспорта федеральные автодороги Р-255 "Сибирь" в границах Новосибирской области и Северный обход Новосибирска.
Ранее ГУМЧС по региону передавало экстренное предупреждение в связи с тем, что по прогнозу синоптиков днем 11 и сутки 12 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, по северо-западу местами сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду, местами гололед, похолодание. На дорогах заносы, сильная гололедица. Дорожные организации, обслуживающие федеральные трассы 10 января были переведены на усиленный режим работы.