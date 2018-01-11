Новосибирские федеральные трассы из-за метели закрыли для автобусов

НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Федеральные трассы Р-256 "Чуйский тракт" и Р-255 "Сибирь" в границах Новосибирской области вечером в четверг закрыли для движения междугородних пассажирских автобусов из-за сильной метели, сообщает Федеральное управление автодорог "Сибирь" Росавтодора (ФКУ "Сибуправтодор").

"С 21.30 (17.30 мск) 11 января до 05.00 (01.00 мск) 12 января закрыт для движения пассажирских автобусов участок федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" в границах Новосибирской области. Причина — сильный снег, метель, ветер порывами до 25 метров в секунду, видимость местами до 50 метров", — говорится в сообщении.

Также с 22.00 (18.00 мск) 11 января до 05.00 (01.00 мск) 12 января по тем же причинам закрыты для движения междугородного пассажирского транспорта федеральные автодороги Р-255 "Сибирь" в границах Новосибирской области и Северный обход Новосибирска.

Ранее ГУМЧС по региону передавало экстренное предупреждение в связи с тем, что по прогнозу синоптиков днем 11 и сутки 12 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, по северо-западу местами сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду, местами гололед, похолодание. На дорогах заносы, сильная гололедица. Дорожные организации, обслуживающие федеральные трассы 10 января были переведены на усиленный режим работы.