Главу чеченского "Мемориала" арестовали на два месяца

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шалинский городской суд Чечни арестовал главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, в машине которого полицейские нашли наркотики, сообщил РИА Новости член правления организация Олег Орлов.

Ранее он рассказал, что в среду вечером Титиеву официально предъявили обвинение по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

"Два месяца содержания под стражей в следственном изоляторе", — сказал Орлов.

Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова со ссылкой на начальника Курчалойского РОВД рассказала, что в доме Титиева провели обыск, никого при этом не выдворяя.

Титиева арестовали 9 января. В его машине полицейские обнаружили 180 граммов марихуаны. Сам глава "Мемориала" вину отрицает.

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) рассчитывают, что МВД направит своих сотрудников в Чечню для установления процессуального контроля над расследованием дела Титиева. Глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки. Он также заявил, что задержание Титиева никак не связано с нарушением прав человека.