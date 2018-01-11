Суд вынес приговор водителю, сбившему четырех подростков под Брянском

БРЯНСК, 11 янв — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии водителя грузовика, сбившего на автобусной остановке подростков в Брянской области, из которых двое погибли и двое получили травмы, сообщает прокуратура региона.

Выгоничский районный суд Брянской области признал водителя виновным в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он на три года лишен права управления транспортными средствами", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером 2 июля прошлого года у деревни Комягино в Брянской области. Водитель "МАЗа" на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и наехал на группу стоявших на автобусной остановке подростков. В результате столкновения 15-летний юноша и 16-летняя девушка погибли на месте, еще два подростка с травмами были госпитализированы. Сообщалось, что 27-летний водитель в момент столкновения был трезв.

Прокуратура района в связи с произошедшим случаем организовала проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Как отметили в надзорном органе, в настоящее время нарушения на этом участке автомобильной дороги устранены, он оборудован искусственными неровностями, проведены работы по переустройству остановки, установлены необходимые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.