Полиция провела обыск в доме главы "Мемориала" в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 11 янв — РИА Новости. Сотрудники Курчалойского райотдела полиции после задержания главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева провели обыск в его доме, но никого при этом не выдворяли, сообщила РИА Новости член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова со ссылкой на начальника Курчалойского РОВД.

Ранее некоторые СМИ написали, что полицейские якобы выгнали родственников Титиева и закрыли его дом, забрав ключи с собой. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал эти сообщения "полной чушью и вымыслом".

"Я встретилась с начальником Курчалойского ОВД Рустамом Агуевым, обсудили появившуюся в СМИ информацию о выдворении родственников Титиева из дома. Он рассказал, что 9 января полиция произвела обыск в доме правозащитника, сотрудники поговорили с хозяевами дома и ушли. На второй день, 10 января, по решению суда вновь выехали осмотреть вещи задержанного, но дом был закрыт и полицейские покинули территорию домовладения", — отметила Саратова. По ее словам, эту же информацию ей подтвердил по телефону и брат Оюба Титиева — Якуб.

"Я поговорила с Якубом Титиевым по телефону, он находится в больнице и тоже подтвердил, что никого из дома его брата не выдворяли", — добавила Саратова.

Главу чеченского отделения "Мемориала" задержали 9 января из-за того, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны. Против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.

Как позже стало известно, Шалинский городской суд арестовал Титиева на два месяца.