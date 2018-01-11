Под Калугой задержали подозреваемого в попытке похищения ребенка

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Правоохранители в Калужской области задержали мужчину, который пытался похитить четырехлетнюю девочку, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По информации следствия, 18 ноября прошлого года неизвестный мужчина подошел к детскому дому творчества в городе Козельск, около которого стояли три маленькие сестры.

"Незнакомец подарил девочкам цветы и шоколадки, а затем, взяв за руку младшую из них, повел за собой в сторону. Увести ребенка похитителю не удалось, так как старшие сестры подбежали и отдернули четырехлетнюю девочку, а затем забежали в здание дома творчества", — говорится в сообщении.

Незнакомец скрылся, а СК возбудил дело по статье "покушение на похищение несовершеннолетнего", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители установили личность мужчины — им оказался 31-летний житель Нижегородской области, временно проживавший в бытовке на территории подсобного хозяйства Оптиной пустыни в Козельске.

"Десятого января данный мужчина был задержан. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и мотивов похитителя", — информирует следствие.