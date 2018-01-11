Рязанский минздрав уволил врачей, устроивших застолье в кардиодиспансере

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Главврач Рязанского областного кардиодиспансера получил выговор, а двое медиков из руководящего состава учреждения были уволены после появления в интернете видео, на котором врачи устроили застолье вместо приема пациентов, сообщило в четверг региональное Министерство здравоохранения.

На видео показано, что в коридоре учреждения ждут приема пациенты, в то же время в кабинете заведующей диспансерно-консультативным отделением накрыт стол, за которым сидят врачи.

"В связи с публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" Министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, по итогам которой установлен факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

В результате руководство регионального Минздрава приняло решение освободить от занимаемых должностей замглавного врача по лечебной работе и заведующую диспансерно-консультативным отделением.

"Главному врачу ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" вынесен выговор за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам", — сообщает ведомство.