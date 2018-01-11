В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за ртути в реке Миасс

ЧЕЛЯБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Миасс в Челябинской области сточными водами, содержащими ртуть, сообщил РИА Новости в четверг источник в надзорном ведомстве региона.

Как сообщал Металлургический райсуд Челябинска, по материалам, полученным в ходе проведенных лабораторных испытаний, а также представленным ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (входит в группу "Мечел"), в отношении последнего управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области направило в суд материалы административного дела с требованием приостановления деятельности предприятия на срок 90 суток. Как уточняет управление, ЧМК с 16 октября 2016 года по 3 октября 2017 года "осуществляет сброс сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормы".

Суд 20 декабря поставил признать ЧМК виновным и назначил штраф в 100 тысяч рублей. В настоящее время постановление райсуда обжалуется ПАО "ЧМК".

"Следственные органы Челябинска 9 января возбудили уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Дело расследуется, конкретных фигурантов пока нет", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, с октября 2016 по декабрь 2017 года неустановленное лицо допустило сброс сточных вод, содержащих химические вещества, экстремально превышающие допустимые нормативы, в реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска. Он уточнил, что в числе обнаруженных веществ – ртуть, цинк, марганец, на данном участке реки осуществляется сброс сточных вод рядом челябинских промышленных предприятий.

Собеседник добавил, что участок реки имеет протяженность около 10 километров, проходит по жилой зоне, по территории нескольких садовых товариществ и территории Каштакского бора.

Официальный представитель следственного управления СКР по региону Николай Шишков отказался комментировать РИА Новости информацию о возбуждении уголовного дела.

Как добавила РИА Новости заместитель руководителя управления Росприроднадзора по региону Лидия Горбунова, информацию о возбуждении уголовного дела представители ведомства прочитали в СМИ, в настоящее время в следственные органы управлением сделан официальный запрос, ответ еще не получен.