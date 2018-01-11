В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке

УФА, 11 янв – РИА Новости. Башкирские следователи выясняют, кто снес жилой дом в Уфе, пока его хозяин был в командировке, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В результате мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что жителя города Уфы оставили без жилья. Его дом 68а по улице Гафури с обстановкой и личными вещами был снесен неизвестными во время нахождения его в командировке. По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Башкирии.
Отмечается, что следователям предстоит установить, кто снес жилой дом и нарушил конституционные права его владельца.