В Татарстане похоронили лыжницу, погибшую от 11 ножевых ранений

КАЗАНЬ, 11 янв — РИА Новости. Сотни жителей Нижнекамска пришли к центральной мечети в четверг, чтобы проститься с жестоко убитой на лыжной прогулке Гульшат Котенковой, сообщает информагентство "Татар-информ".

"В Нижнекамске сотни жителей пришли к центральной мечети, чтобы прочитать джаназа-намаз на похоронах убитой на лыжне Гульшат Котенковой", — говорится в сообщении.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в ночь на 10 января в поселке Красный Ключ Нижнекамского района республики на территории учебно-тренировочной базы "Алнаш" было обнаружено тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде 11 ножевых ранений в области головы и шеи.

По предварительным данным, во вторник женщина с супругом и ребёнком приехала на базу покататься на лыжах. Примерно в 14 часов она вышла на лыжню. Не дождавшись супругу и не найдя ее самостоятельно, муж обратился в правоохранительные органы. Около 2 часов ночи тело женщины было обнаружено волонтерами в лесном массиве на территории базы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как отмечается в сообщениях в соцсетях, Гульшат была верующей и строго соблюдала каноны ислама, совершала пятикратную молитву и держала уразу.

Накануне в соцсетях появился фоторобот возможного убийцы, составленный со слов волонтеров, занимавшихся поисками пропавшей девушки. Согласно ориентировке, подозреваемому 27-32 года, рост – 170-175 см, коренастый, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик с капюшоном, черные брюки и черные ботинки. В следственном управлении СК РФ по Татарстану РИА Новости подтвердили, что полицейскими составлен фоторобот лица, предположительно, причастного к совершению преступления, но от дальнейших комментариев отказались.