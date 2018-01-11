Бывшие адепты не пришли в суд поддержать "бога Кузю"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Никто из бывших сектантов не пришел в Пресненский суд Москвы, который начал рассматривать по существу дело "бога Кузи", зато 16 из них признаны потерпевшими, передает корреспондент РИА Новости.

В суде в четверг началось первое заседание по данному уголовному делу, оно проходит в открытом режиме.

"На предварительном следствии им (адептам) "вывернули руки" и сказали: либо вы даете показания как потерпевшие, либо сами становитесь обвиняемыми", — пояснил один из адвокатов по делу.

По его словам, следствие вменяет подсудимому мошенничество в особо крупном размере и создание секты, "хотя он не обладал божественной силой и знаниями".

В ходе предварительных слушаний суд продлил арест "богу Кузе" до 28 мая 2018 года. На скамье подсудимых также пять соучастников Попова, которым вменяется участие в секте и мошенничество.

По данным следствия, секта была создана в сентябре 2007 года. При обысках в московских квартирах руководителей секты нашли крупные суммы наличности, а также "специфическая литература" и экзотические животные. Кроме того, были изъяты компьютеры и тетради с записями о сданных сектантами деньгах.