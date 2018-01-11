В Башкирии из больницы эвакуировали более 30 человек из-за задымления

УФА, 11 янв — РИА Новости. Более 30 человек эвакуированы из сельской больницы в Башкирии из-за задымления в процедурном кабинете, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в процедурном кабинете Кармаскалинской центральной районной больницы в 8.24 по местному времени в четверг.

"В больнице сработала пожарная сигнализация. Персонал учреждения до приезда пожарных эвакуировал 31 человека, из них 26 — это пациенты. Пострадавших и погибших нет", — сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что причина задымления, которое произошло из-за замыкания в дросселе люминесцентной лампы, устранена. После проветривания помещений больные вернулись в палаты.