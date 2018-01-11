Отсидевший за изнасилование Шурыгиной сможет восстановиться в вузе

САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной и вышедший на свободу, сможет на общих основаниях восстановиться в вузе, сообщили РИА Новости в Ульяновском государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина, где обучался молодой человек до лишения свободы.

"В подобных случаях, таких как заключение в колонии или уход в армию, студенты исключаются из вуза… Но в соответствии с законом об образовании Сергей Семенов может подать документы и восстановиться в вузе, после чего продолжить у нас обучение", — сообщил собеседник агентства.

Сергей Семенов был осужден в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Двадцатилетнего студента, который утверждал, что секс был по обоюдному согласию, приговорили к 8 годам лишения свободы, позднее срок снизили до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. Жители Ульяновска и других регионов России собирали подписи с требованием освободить Семенова.

Молодой человек вышел на свободу по УДО 10 января. По информации ФСИН, в колонии он отличался примерным поведением, получил рабочую специальность и был трудоустроен.

История Дианы Шурыгиной вызвала широкий общественный резонанс после выхода программы Первого канала "Пусть говорят". Девушка заявила, что стала жертвой изнасилования совершеннолетним Сергеем Семеновым. Однако появление девушки в эфире телеканала вызвало в обществе бурную дискуссию о виновности или невиновности молодого человека. С начала 2017 года вышло уже пять эфиров "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. Первый выпуск от 31 января набрал рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube. Диана Шурыгина стала популярной фигурой в интернете и социальных сетях, а также героиней мемов.