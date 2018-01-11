Экс-мэр Туапсе стал фигурантом уголовного дела

СОЧИ, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Туапсинского городского поселения и его знакомого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК России по Краснодарскому краю.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.3% Большими реальными сроками

32.1% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.9% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Ранее сообщалось о доследственной проверке в отношении главы Туапсе Александра Чехова, который был задержан силовиками в начале декабря при получении денег. До этого в сети появилось видео с задержанием и допросом мэра, который на вопрос о том, что у него в пакете, отвечает, что получил подарок ко дню рождения от товарища. Как сообщили РИА Новости в приемной главы Туапсе, на тот момент Чехов находился в отпуске. Позже пресс-служба администрации Туапсе сообщила, что глава города ушел в отставку по собственному желанию, на вакантную должность был объявлен конкурс по отбору кандидатур.

"По версии следствия, чиновник пообещал частному инвестору способствовать принятию решения о признании одного из жилых домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу, а также последующему выигрышу застройщиком аукциона на право заключения договора строительства жилого комплекса. За данные действия главе Туапсе следовало передать 7 миллионов рублей через посредника", — говорится в сообщении ведомства

Предполагается, что инвестор передал посреднику в городе Краснодаре часть требуемой суммы в размере 2 миллионов рублей, затем оба мужчины встретились с экс-главой города. После чего их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками краевого управления МВД РФ, добавляет пресс-служба.

В настоящее время первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Туапсе и его знакомого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, уточняют в ведомстве.