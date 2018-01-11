Экс-мэр Туапсе стал фигурантом уголовного дела

СОЧИ, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Туапсинского городского поселения и его знакомого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК России по Краснодарскому краю.
18.3%Большими реальными сроками
32.1%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.4%Разве что высшая мера поможет
23.9%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"По версии следствия, чиновник пообещал частному инвестору способствовать принятию решения о признании одного из жилых домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу, а также последующему выигрышу застройщиком аукциона на право заключения договора строительства жилого комплекса. За данные действия главе Туапсе следовало передать 7 миллионов рублей через посредника", — говорится в сообщении ведомства
В настоящее время первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Туапсе и его знакомого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, уточняют в ведомстве.