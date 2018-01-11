В Крыму начали осматривать столкнувшийся с сухогрузом корабль "Ямал"

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Специалисты "Севморзавода", севастопольского филиала Центра судоремонта "Звездочка", в четверг начали осматривать корпус большого десантного корабля ЧФ "Ямал", столкнувшегося с сухогрузом в Эгейском море, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
"БДК "Ямал" заведен в док для осмотра повреждений, которое уже начато. В результате будет определен необходимых ремонтных работ", — сказал собеседник агентства.
Корабль, как сообщили источники РИА Новости в ЧФ РФ, после ЧП самостоятельно прибыл в Новороссийск, а затем и в Севастополь.
Как сообщали в ЧФ РФ, Россия уже составила заявление о морском протесте, в котором изложила обстоятельства инцидента для последующего возмещения ущерба за счет виновного.
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