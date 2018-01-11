В Крыму начали осматривать столкнувшийся с сухогрузом корабль "Ямал"

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Специалисты "Севморзавода", севастопольского филиала Центра судоремонта "Звездочка", в четверг начали осматривать корпус большого десантного корабля ЧФ "Ямал", столкнувшегося с сухогрузом в Эгейском море, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Инцидент произошел 30 декабря, в российский военный корабль врезался сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, никто не пострадал. Инцидент, по данным российских военных, произошел по вине сухогруза: следуя параллельным курсом и обгоняя "Ямал", сухогруз, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс и врезался в корабль.

"БДК "Ямал" заведен в док для осмотра повреждений, которое уже начато. В результате будет определен необходимых ремонтных работ", — сказал собеседник агентства.

Корабль, как сообщили источники РИА Новости в ЧФ РФ, после ЧП самостоятельно прибыл в Новороссийск, а затем и в Севастополь.

Как сообщали в ЧФ РФ, Россия уже составила заявление о морском протесте, в котором изложила обстоятельства инцидента для последующего возмещения ущерба за счет виновного.

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