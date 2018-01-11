В Красноярске осудили грабителя банков в медицинской маске

КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Житель Красноярска, который в течение нескольких месяцев, облачившись в медицинскую маску и вооружившись пистолетом, грабил отделения банков в Красноярске, признан виновным и получил 7,5 лет лишения свободы, сообщил в четверг РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По его словам, серия разбойных нападений в Красноярске была совершена с октября 2016 года по февраль 2017 года.

"Мужчина в медицинской маске заходил в отделения перед закрытием и под угрозой пистолета требовал у сотрудников деньги. В одном из банков работники успели нажать тревожную кнопку. Злоумышленник был задержан на месте преступления. Пистолет был пневматический", — сказал Кишкурин.

По его словам, в отношении 28-летнего красноярца было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".

"В ходе расследования было установлено, что красноярец совершил шесть разбойных нападений в разных районах города. Общая сумма ущерба составила более 1 миллион 600 тысяч рублей", — пояснил собеседник агентства.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.