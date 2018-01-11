В Ханты-Мансийске отменили занятия в младших классах из-за мороза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Занятия для учащихся 1-4 классов в школах Ханты-Мансийска отменены в четверг в связи с 27-градусным морозом, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"В связи с низкой температурой воздуха — минус 27 градусов — в четверг были отменены занятия в первую и вторую смены для учащихся с 1 по 4 классы", — отметили в муниципалитете.

Окружной гидрометцентр в свою очередь прогнозирует похолодание до минус 33 градусов в некоторых районах Югры на ближайшие сутки, однако в выходные дни в регионе ожидается "постепенное ослабление мороза". Согласно архивам ведомства, в эти дни год назад в ряде районов округа наблюдалось понижение температуры воздуха до минус 49 градусов.

Ранее сообщалось, что прошедший декабрь стал самым теплым в Ханты-Мансийском автономном округе за 47 лет.