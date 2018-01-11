В Башкирии пенсионерка купила у аферистов лекарства на три миллиона рублей

УФА, 11 янв — РИА Новости. Башкирские полицейские разыскивают аферистов, которые обманным путем через интернет выманили у пенсионерки более 3 миллионов рублей за лекарства, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"Семидесятилетняя пенсионерка из города Стерлитамака обратилась в полицию с заявлением, что она в 2015 году через интернет заказала лекарства. Звонок об их наличии поступил только в ноябре 2017 года. Звонившие просили пенсионерку сначала перевести 450 тысяч рублей, а после под разными предлогами просили перевести еще деньги. Таким образом, пенсионерка потеряла более 3 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

"Правоохранители разыскивают злоумышленников. Кроме того, полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными в подобной ситуации", — сообщили в региональном МВД.