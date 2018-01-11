В Коми осудили 23 участника банды наркоторговцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Суд в республике Коми приговорил к длительным срокам заключения 23 участников межрегионального преступного сообщества, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков, сообщает МВД РФ.

"В республике Коми вынесены обвинительные приговоры 23 участникам межрегионального преступного сообщества, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков путем организации тайников-закладок. Максимальное наказание, которое было назначено судом ряду участников сообщества, составило 18 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступное сообщество осуществляло незаконную деятельность в 16 городах, расположенных в 11 субъектах РФ. В него входили десять жителей Сыктывкара, Ухты и Сысольского района Коми. Следствием установлено, что наркотики завозились в Россию из Китая под видом корма для собак. Наркотические средства складировались в Москве, Московской обрасти и Красноярском крае, после этого направлялись в другие регионы.

"Как установлено в ходе следствия, преступное сообщество отличалось иерархичной структурой. Роли и функции его участников были четко распределены, все члены группы предпринимали меры конспирации. Сбыт наркотических средств в особо крупном размере осуществлялся бесконтактным способом с активным использованием интернет-систем и электронных платежных систем", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовных дел и проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны не только жители Коми, но и Московской и Орловской областей и Красноярского края, у которых было изъято более 46 килограммов наркотических средств.