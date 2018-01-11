В Коми осудили 23 участника банды наркоторговцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Суд в республике Коми приговорил к длительным срокам заключения 23 участников межрегионального преступного сообщества, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков, сообщает МВД РФ.
Отмечается, что преступное сообщество осуществляло незаконную деятельность в 16 городах, расположенных в 11 субъектах РФ. В него входили десять жителей Сыктывкара, Ухты и Сысольского района Коми. Следствием установлено, что наркотики завозились в Россию из Китая под видом корма для собак. Наркотические средства складировались в Москве, Московской обрасти и Красноярском крае, после этого направлялись в другие регионы.
"Как установлено в ходе следствия, преступное сообщество отличалось иерархичной структурой. Роли и функции его участников были четко распределены, все члены группы предпринимали меры конспирации. Сбыт наркотических средств в особо крупном размере осуществлялся бесконтактным способом с активным использованием интернет-систем и электронных платежных систем", — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовных дел и проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны не только жители Коми, но и Московской и Орловской областей и Красноярского края, у которых было изъято более 46 килограммов наркотических средств.