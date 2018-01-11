В магазине в Апатитах, в который въехал тягач, считают ущерб

МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Руководство магазина в городе Апатиты Мурманской области подсчитывают ущерб, нанесенный в результате тарана бронированного тягача, который был угнан из автошколы ДОСААФ, а работники приходят в себя после перенесенного стресса, рассказала РИА Новости директор магазина Елена Кутергина.

Утром в среду 29-летний мужчина угнал со стоянки автошколы ДОСААФ в Апатитах многоцелевой легкий бронированный тягач, прокатился на нем по лесу, после чего приехал в Апатиты к магазину на улице Северной и, повредив припаркованную иномарку, протаранил стеклянную витрину. По предварительным данным регионального ГИБДД, водитель был пьян.

ЧП произошло в 8.30 утра, когда магазин еще не работал. "Он въехал в витрину, вылез из люка и направился к полкам, он хотел взять бутылку вина, но его задержали", — рассказала директор. Она добавила, что не сразу смогла вызвать полицию, однако правоохранители все же подоспели вовремя. По мнению Кутергиной, мужчина был трезв.

Сейчас руководство магазина подсчитывает ущерб. "Разбиты четыре дорогостоящих витринных стекла, размер примерно 4 на 9 метров, поврежден стол для покупателей, не говоря уже о том, что мы потеряли выручку – магазин не работал до 16.00", — отметила Кутергина.

Сотрудники магазина не смогли припомнить протаранившего витрину мужчину как постоянного покупателя, да и вообще происшествий такого масштаба тут не помнят. По словам директора, покупатели активно интересуются деталями произошедшего, выражают сочувствие, а работники магазина все еще приходят в себя после необычного ДТП.

Угонщику тягача, который за несколько дней до похищения бронированной автотехники увел еще и "КамАЗ" из автобазы Кольского научного центра РАН, предстоит возместить ущерб не только магазину. Серьезно пострадала припаркованная у супермаркета иномарка, а также сам многострадальный тягач – по словам представителя автошколы, у машины помято крыло, повреждена бортовая передача.

В региональном управлении МВД по Мурманской области пообещали в ближайшее время назвать наказание, которое грозит угонщику.