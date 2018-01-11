Девочку, летевшую работать моделью в Японии, сняли с рейса в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Полицейские в Хабаровске прервали путешествие 14-летней жительницы Хакасии, которая без родителей летела в Японию для работы в модельном агентстве, сообщает Управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

"Инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о том, что в аэропорту Хабаровска находится 14-летняя девушка, прибывшая из Республики Хакасия. Подросток пытается сесть на авиарейс, вылетающий в Японию. Транспортным полицейским несовершеннолетняя пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве", — говорится в сообщении.

Девочка самостоятельно вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда планировала отправиться в Токио. Однако никаких разрешительных документов у нее не было. Родители-бизнесмены, по ее словам, к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно. Слова ребенка подтвердили в телефонном разговоре и сами родители.

Как уточнили в МВД, юную пассажирку поместили в хабаровский центр оказания помощи семье и детям, откуда ее позже забрали родители. Информация о самостоятельном путешествии подростка направили в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хакасии.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних часто сталкиваются с безответственным отношением родителей к своим детям. Они считают, что ребенок, достигший возраста 14 или 15 лет, вполне взрослый и может самостоятельно принимать решения. Только за последние два года транспортные полицейские вернули в семьи детей из Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Беларусь", — приводятся в сообщении слова начальника отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД на транспорте Марины Пискуновой.

В октябре прошлого года в Китае произошла трагедия с 14-летней моделью из Перми, которая скончалась в одной из больниц Шанхая. В пермском модельном агентстве причиной смерти назвали менингит, а в российском генконсульстве в Шанхае сообщили, что смерть наступила от полиорганной недостаточности. Российские СМИ писали, что в организме девочки обнаружили яд, но правоохранители опровергли эту информацию. Пермские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело девочки доставили в Россию.