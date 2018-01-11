В Петербурге рабочий погиб от химического отравления на предприятии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Один рабочий погиб и двое пострадали от отравления химическим веществом на предприятии в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело… по факту обнаружения тела рабочего на территории одного из обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, рабочие промывали резервуары из-под химических жидкостей. В ходе проведения работ открыли емкость с химическим веществом, после чего один из рабочих в защитной маске влез внутрь резервуара, чтобы очистить лопатой сгустки вещества.

"Внутри почувствовал себя плохо и потерял сознание. Второй рабочий, попытавшись ему помочь, также отравился парами вещества и потерял сознание. Третий рабочий вытащил обоих мужчин, но сам получил отравление", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, один из рабочих скончался на месте происшествия, а двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ), максимальная санкция – 5 лет лишения свободы.

Прокуратура Пушкинского района в свою очередь организовала проверку информации о несчастном случае на предприятии в Шушарах.

"Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, регулирующего вопросы охраны труда. В настоящее время прокуроры производят обследование территории и помещений работодателя, а также изучают документацию, устанавливающую правила охраны труда", — сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.