Севастопольский педофил "Доктор Айболит" пойдет под суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, растлевавшего детей в Севастополе под видом врача с 2005 года, сообщает севастопольское управление Следственного комитета РФ.
Отделом по расследованию особо важных дел установлено, что злоумышленник совершал преступления в отношении детей с 2005 года. Его жертвами становились девочки в возрасте от 8 до 11 лет, которые возвращались со школы домой одни.
"Злоумышленник был хитер с детьми, его преступления нельзя назвать однотипными: кого-то он выслеживал на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и, при отсутствии родителей, заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера. К кому-то приставал в подъезде, с другими девочками знакомился на улице", — говорится в сообщении.
В настоящее время все пострадавшие выявлены. Следствием собрана вся необходимая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.