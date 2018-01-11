При пожаре в Оренбуржье погиб трехлетний ребенок, оставленный без присмотра

УФА, 11 янв — РИА Новости. Следователи в Оренбургской области разбираются в обстоятельствах гибели при пожаре трехлетнего мальчика, которого вместе с 9-месячным братом мать оставила одних в доме, сообщили в управлении СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из сел Акбулакского района области 3 января.

"Местная жительница 22 лет оставила дома двух маленьких детей и ушла. Во время ее отсутствия в помещении пристроенного к дому произошло возгорание, и огонь быстро перешел в комнаты, где были дети. В это время вернулась их мать, она смогла спасти только девятимесячного сына, а трехлетний ребенок погиб в огне", — сообщили в СУСК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Предварительно установлено, что пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов. Расследование продолжается", — сообщает ведомство.