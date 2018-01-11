СК предъявил жителю Смоленской области обвинение в убийстве приемной дочери

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение 50-летнему жителю Смоленской области, который подозревался в убийстве семилетней приемной дочери — одной из четырех приемных детей, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Наталья Зуева.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 4 января 2018 года в одном из домов деревни Агибалово. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Подозреваемым в убийстве стал 50-летний супруг приемной матери погибшего ребенка. Суд заключил мужчину под стражу.

"Предъявлено ему обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ", — сказала Зуева. По ее словам, мотив убийства пока устанавливается, детали произошедшего следствие не раскрывает.

Как ранее сообщал СК, в семье обвиняемого воспитывались четверо приемных детей возраста от 6 до 10 лет — мальчик и три девочки. Супруга мужчины 3 января 2018 года уехала к родственникам в другой город, а обвиняемый остался дома с детьми.

Следствие выясняет, имели ли место прежде факты жестокого обращения с детьми в семье. Сейчас трое других детей изъяты из семьи и помещены в центр для детей, оставшихся без попечения родителей.