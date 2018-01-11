Мосгорсуд перенес предварительные слушания по делу главы УСБ СК Максименко

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мосгорсуд из-за неявки адвокатов перенес на 15 января дело главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко о получении взятки за освобождение криминального авторитета Итальянца, сообщили РИА Новости в суде.

В четверг Мосгорсуд должен был провести предварительные слушания, но адвокаты подсудимого не явились, поскольку были в отпусках и не успели вернуться. В связи с этим суд перенес слушания на 15 января.

Дело полковника Максименко состоит из двух эпизодов получения взятки.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, а также его зам Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. С тех пор обвиняемые находятся под стражей, но до суда дело дошло лишь в отношении одного офицера — Максименко, в отношении двух других расследование продолжается.