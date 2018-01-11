Похитивший три тысячи рублей с чужой карты житель Кузбасса сдался полиции

КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Житель кузбасского города Анжеро-Судженск, похитивший деньги с чужой банковской карты, увидел ориентировку на себя в криминальных новостях по телевизору и сам явился в полицию, сообщает в четверг региональный главк МВД.

Накануне местная жительница заявила в полицию, что забыла свою банковскую карту в банкомате, а спустя некоторое время с нее обналичили 3 тысячи рублей. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как горожанка, совершив необходимую операцию, забирает выданный банкоматом чек, но забывает карту. Женщина покинула помещение банка, а спустя некоторое время к тому же аппарату подошел мужчина, который забрал оставленную карту и скрылся.

"Сотрудники полиции разместили имеющиеся видеозаписи на телевидении и обратились к гражданам за помощью в установлении личности злоумышленника. Спустя некоторое время похититель, которым оказался 24-летний местный житель, сам явился в полицию и дал признательные показания. Он увидел себя по телевизору в криминальных новостях и решил сознаться в содеянном", — говорится в сообщении.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "кража", санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Как напомнили в ГУМВД, согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ "Находка", нашедший вещь, в том числе деньги, обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное имущество законному владельцу, либо передать это имущество на хранение сотрудникам полиции. За кражу чужого имущества он может быть привлечен к уголовной ответственности.