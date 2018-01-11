На Колыме будут судить мужчину, обвиняемого в насилии над падчерицей

МАГАДАН, 11 янв — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Магадана, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении падчерицы, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с 2011 года по 2014 год, проживая в городе Магадане и в одном из районов Магаданской области совместно с женой и ее малолетней дочерью, обвиняемый неоднократно совершал в отношении ребенка действия сексуального характера. При совершении преступных действий мужчина использовал беспомощное состояние падчерицы, обусловленное ее малолетним возрастом, в силу которого она не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий и оказывать сопротивление", — говорится в сообщении.

Следователи также выявили факты совершения обвиняемым аналогичных преступлений в отношении двух малолетних девочек с 2000 года по 2002 год, одна из которых также приходилась ему падчерицей.

"По данным эпизодам были возбуждены уголовные дела, потерпевшие и свидетели, в том числе проживающие за пределами Магаданской области, допрошены по интересующим следствие обстоятельствам. По выявленным дополнительным эпизодам преступлений обвиняемый заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности, которое в ходе расследования было удовлетворено, поскольку со дня совершения преступлений истекло 15 лет", — дополняет ведомство.

Уточняется, что до суда теперь дойдет только последнее уголовное дело. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.