На Колыме будут судить мужчину, обвиняемого в насилии над падчерицей

МАГАДАН, 11 янв — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Магадана, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении падчерицы, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в период с 2011 года по 2014 год, проживая в городе Магадане и в одном из районов Магаданской области совместно с женой и ее малолетней дочерью, обвиняемый неоднократно совершал в отношении ребенка действия сексуального характера. При совершении преступных действий мужчина использовал беспомощное состояние падчерицы, обусловленное ее малолетним возрастом, в силу которого она не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий и оказывать сопротивление", — говорится в сообщении.
Следователи также выявили факты совершения обвиняемым аналогичных преступлений в отношении двух малолетних девочек с 2000 года по 2002 год, одна из которых также приходилась ему падчерицей.
Уточняется, что до суда теперь дойдет только последнее уголовное дело. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.