Суд в Ростове-на-Дону отложил заседание по делу экс-депутата Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону в четверг заменил адвоката по назначению бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, обвиняемому в избиении полицейских, и перенес заседание на 16 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

С конца декабря 2017 года, когда должно было состояться первое основное заседание, слушания дважды были отложены из-за неявки адвокатов Бессонова. А 11 января оба адвоката – по соглашению и по назначению – в третий раз на заседание не явились.

"Суд принял решение заменить адвоката. В суд явилась адвокат Стешенко Анна, которая будет представлять интересы Бессонова", — сказал судья. Он попросил ее не нарушать порядок судебного заседания и являться на слушания. Судья добавил, что, поскольку адвокат только вступила в дело, ей понадобится время на ознакомление с материалами. В связи с этим судебное заседание было отложено на 10.00 мск 16 января.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.