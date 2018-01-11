На промбазе в ЯНАО нашли тела мужчины и женщины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории промышленной базы в городе Ноябрьске (ЯНАО) тел мужчины и женщины, сообщило в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратились сотрудники местного предприятия, рассказавшие, что их 45-летний коллега долгое время не дает знать о себе.

"В ходе установления местонахождения мужчины сотрудники полиции, прибыв по месту его проживания, обнаружили в вагончике-бытовке, расположенном на территории производственной базы, тело хозяина помещения… а также тело его 29-летней знакомой", — говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс криминалистических экспертиз, который позволит установить причины и срок давности наступления смерти. Кроме того, следователи выясняют круг общения погибших, опрашивают близких и знакомых.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент обнаружения тела имели заметные признаки разложения, а дверь помещения была заперта изнутри. В свою очередь местные СМИ отмечают, что погибшие работали на одном предприятии, их личности установлены.