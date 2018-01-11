В Коми осудили охранника, сломавшего мужчине челюсть за кражу водки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Верховный суд Коми подтвердил приговор частному охраннику, наказанному ограничением свободы на 1 год и 3 месяца за перелом челюсти мужчине, который пытался украсть бутылку водки в "Пятерочке", сообщает в четверг республиканская прокуратура.

Инцидент произошёл в октябре 2016 года, когда сотрудник одного из частных охранных предприятий Сыктывкара был в составе мобильной группы вызван в магазин "Пятерочка" для разбирательства по сообщению о краже бутылки водки в торговом зале.

"Попытавшийся украсть водку мужчина к моменту приезда мобильной группы находился в окружении работников магазина в подсобном помещении и никакой общественной опасности не представлял. Несмотря на это, чоповец ударил воришку по голове папкой для бумаг, а потом дважды кулаком по лицу. Потерпевший попытался дать отпор, но в конфликт вмешались сотрудники ЧОПа, которые повалили его на пол. Уже сидящему на полу мужчине чоповец нанес множественные удары кулаками и ногами по лицу и телу. В результате избиения похитителю водки была сломана челюсть", — отмечает прокуратура.

Расследование уголовного дело проводилось по статьям "превышение полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о частной охранной деятельности" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Суд первой инстанции назначил охраннику наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы.

"Сторона защиты обжаловала обвинительный приговор, указав, что осужденный примирился с потерпевшим. Однако Верховный суд республики Коми согласился с правовой позицией прокуратуры и оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", — информирует надзорное ведомство региона.