В Красноярске проведут проверку после нападения котенка пумы на девушку

КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Полиция проведет проверку по факту нападения на девушку котенка пумы, сбежавшего из гастролирующего цирка-шапито в Красноярске, сообщил РИА Новости официальный сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что маленькая пума набросилась сзади на девушку, которая покупала билеты в кассе цирка. Животное отпугнули сигналом машины. Девушка не пострадала, испорчена была ее куртка.

"Никаких заявлений ни от девушки, ни от представителей цирка нет. Несмотря на это, полиция проведет проверку по факту, озвученному в СМИ. В течение дня участковый уполномоченный встретится с представителями организации", — сказал собеседник агентства.